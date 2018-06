Hapje Tapje met lekkers uit de hele wereld 20 juni 2018

De KWB-afdelingen van Groot-Halle organiseren op zaterdag 30 juni voor het eerst Hapje Tapje. Vanaf 13 uur tot 18 uur serveren de afdelingen aan hun lokalen drank en eten uit de hele wereld. Noorwegen leverde inspiratie in Essenbeek, in Halle is het al Duits wat de klok slaat en in de Sint-Rochuswijk kiezen ze voor de Belgische specialiteiten. In Lembeek wordt nog een Italiaanse tussenstop voorzien. "We willen zo het eensgezinde karakter van KWB promoten", zegt Edwin Vandermeeren van KWB Lembeek. "Tegelijk willen we de verenigingen in de kijker zetten bij jonge mensen. Onze KWB-afdelingen leven en dat willen we zo duidelijk maken." Inschrijven is verplicht en kan tot 23 juni. Volwassenen betalen 10 euro en kinderen 5 euro. Inschrijven kan via https://sites.google.com/view/kwbregio-halle. De deelnemers worden trouwens rondgereden met de bus die normaal de Rode Duivels rondvoert. (BKH)