Handelsbeurscomité schenkt 1.000 euro aan sportclub Fris

De organisatoren van de Handelsbeurs in Lembeek hebben een cheque ter waarde van 1.000 euro overhandigd aan het bestuur van sportclub Fris. Die organisatie geeft mensen met een beperking alle kansen om hun favoriete sporten te beoefenen. Het geld is afkomstig van de jaarlijkse hobbybeurs en het mosselrestaurant in zaal De Kring, tijdens de jaarmarkt in oktober. De schenking zal gebruikt worden om de werking van de sportvereniging te verzekeren.





(BKH)