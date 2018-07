Halve eeuw huwelijk voor Georges en Marie-Claude 25 juli 2018

Georges Brabant (69) en Marie-Claude Kempeneer (69) uit de K. Elisabethlaan in Halle vierden hun gouden huwelijk. Beiden groeiden op in Lembeek en leerden er elkaar, als leeftijdsgenoten, kennen. Ze verkochten hun huis in Lembeek en wonen nu op een appartement. Georges werkte in de Forges de Clabecq en Marie-Claude deed het huishouden. Georges ging vissen aan 't Sas en trekt nu samen met de Pedaalridders naar het veldrijden. Daar dragen ze de beroemde paraplu van Debast. Het gezin heeft twee dochters, Sofie en Lydia, en de kleinkinderen Yana en Nina.





(SMH)