Halse reuzen Romeo en Juliette promoten zichzelf op Heilig Hart&College Als het van de Confrèrie van de Vaantjesboer afhangt worden de Halse reuzen onderdeel van de leerstof in het lager onderwijs Bart Kerckhoven

11 maart 2019

14u31 1 Halle Reuzen Romeo en Juliette brachten maandag een bezoek aan een van de lagere scholen van het Heilig Hart&College in Halle. Het koppeltje werd enthousiast ontvangen door de kinderen. De Confrèrie van de Vaantjesboer wil hen warm maken voor het Hals reuzenerfgoed en droomt zelfs van een heuse toernee langs de scholen.

Juf Mieke Desomer ontvangt deze week alle klassen van de vestiging Halleweg van het Heilig Hart&College in een echt ‘reuzenlokaal’. Wie de school binnenstapt hoeft de gigantische voetsporen van Reus Vaantjesboer maar te volgen en komt uit bij de schoenen van de trots van de Confrèrie uit. Reus Vaantjesboer naar de school halen was wat moeilijk maar met Romeo en Juliette stuurde hij wel twee waardige vervangers.

“We willen vaker de scholen bezoeken”, vertelt Dirk Hoornaert van de Confrèrie van de Vaantjesboer. “Dat reuzenerfgoed moet leven onder de mensen en een plaats krijgen in het verenigings- en culturele leven. Het ouder publiek kent intussen wel onze reuzen maar we willen de jongste generatie warm maken voor het reuzenerfgoed. Vorig jaar bezochten we voor het eerst een schooltje. We trokken naar basisschool Spring in ’t Veld in Bellingen waar ze zelf twee reuzen gebouwd hadden. Onze Reus Roos kwam toen ook mee. De kinderen vinden dat leuk en tegelijk kunnen ze heel wat bijleren over de geschiedenis van Halle.”

Zo ligt bij Mieke vooraan in de klas de ketting met mastellen die Reus Vaantjesboer altijd draagt. Die mastellen werden vroeger als noveenbroodjes verkocht aan de bedevaarders. En de Halse krotten ontbreken ook niet. Juf Mieke werkt al van voor de krokusvakantie rond te reuzen en deze week is er de apotheose. “Voor elke leeftijd heb ik aangepaste leerstof uitgewerkt”, vertelt Mieke die muzische opvoeding geeft. “Bij de oudere kinderen hebben we het verhaal van ‘Sjakie en de bonenstaak’ helemaal uitgewerkt en in de hoogste graad zijn we zelf reuzenhoofden aan het knutselen in papier-maché. Zo probeer ik op een leuke manier alle kinderen wat bij te leren over cultuur. Vorig jaar sprak ik Patrick Vandenbrande van de Confrèrie van de Vaantjesboer aan om iets met de reuzen te doen. De kinderen vinden het plezant dat ze plots twee echte reuzen op bezoek krijgen.”

Ondanks het stormweer kreeg Patrick Vandenbrande met wat hulp van confrèrieleden de reuzen toch mooi aangekleed op de speelplaats. “Romeo en Juliette trouwen begin juni in de Sint-Martinusbasiliek in Halle”, vertelt Patrick. “We gaan dat ook aan de kinderen vertellen. Wie weet komen ze dan ook eens kijken naar het huwelijk. Ze leren deze week het verhaal achter de schermen. De jeugd moet begrijpen dat die reuzen niet zomaar rond wandelen maar dat er dus heel wat bij komt kijken. Wie weet zitten hier kinderen tussen die binnen enkele jaren ons willen meehelpen om de reuzen te laten verder leven.”