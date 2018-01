Halse muziekuitgever Jean-Pol Van Haesendonck overleden 19 januari 2018

Halle Muziekuitgever en Hallenaar Jean-Pol Van Haesendonck is overleden na een slepende ziekte. Jean-Pol was in muziekmiddens vooral gekend onder zijn alias JP Van en lanceerde heel wat muziekgroepen via zijn eigen platenlabel. Tegelijk was hij ook lokaal geëngageerd in de buurt waar hij woonde.

Van Haesendonck richtte in 1987 zijn eigen platenlabel op dat hij Boom! Records doopte. Hij speelde zelf in een muziekgroep en ervaarde hoe moeilijk het was om als onbekende muzikant bij een groot label binnen te geraken. Nummers van verschillende groepen belandden zo op een reeks compilaties van Jean-Pol. De 'Garage'-scene was in Halle geboren en de albums bleken jaren later erg gegeerd bij verzamelaars. Eind jaren tachtig vond ook Betty Goes Green onderdak bij Boom! Records. Die rockgroep was een van de bekendste bands die de producer lanceerde. Jean-Pol ging er prat op dat Boom! Records op het hoogtepunt een van de grootste onafhankelijke labels was in Europa.





"Jean-Pol heeft veel betekend voor de muziek in Halle en ver daarbuiten", vertelt muzikant Jan Vanlaet. "Een nummer van onze eerste groep Too Late for Jane stond nog op zijn eerste compilatie. Jean-Pol was iemand die mensen kansen gaf en ook zijn eigenzinnige stijl had. Voor mijn groep Chupalibre heeft hij jaren geleden nog de boekingen gedaan."





Deed zijn eigen ding

"Muziek was echt zijn leven. Hij week ook af van de platgetreden paden. Zo haalde hij jaren geleden nog verschillende Cubaanse groepen naar ons land. Hij durfde gewoon zijn eigen ding te doen."





Lokaal engageerde Jean-Pol zich ook voor zijn buurt. Hij werkte een leenfietsenproject uit met tweedehands fietsen, ruimde met de groep Gekke Papa's en Mama's het zwerfvuil op in verschillende speeltuintjes en kwam destijds nog op in de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op de lijst Gezond Verstand. Voordien was hij lid van de politieke beweging ID21. De laatste jaren moest hij afrekenen met een terminale ziekte. Af en toe ging hij nog naar een optreden en hij bracht zelfs nog compilaties uit. Vorige week nog liet hij op Facebook weten dat zijn toestand nog verslechterd was. (BKH)