Halse Harmonie samen met Borchtlombeekse fanfare ‘De Verbroedering op de planken: Tachtig muzikanten staan zaterdag samen op het podium Bart Kerckhoven

30 januari 2019

12u26 0 Halle De Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia in Halle organiseert op zaterdag 2 februari het jaarlijkse Winterconcert. Dit keer treedt de harmonie op met de collega’s uit Borchtlombeek. Zo zullen er liefst tachtig muzikanten samen op het podium staan in 't Vondel.

Springlevend als nooit tevoren, nodigde het orkest de bevriende muzikanten van de Koninklijke Fanfare ‘De Verbroedering’ uit Borchtlombeek uit. Het concert kreeg een Italiaans tintje, met zuiderse composities van onder meer Philip Sparke, Paolo Conté en de Belgische componist Bart Picqueur. De Halse harmonie brengt een aantal werken onder leiding van Anthony Devriendt, en het Borchtlombeekse orkest doet hetzelfde onder leiding van Bram Mergaert. Beide dirigenten zijn zelf uitmuntende solisten. Als primeur brengen ze een duet, begeleid door de orkesten. Als apotheose verschijnen beide orkesten samen op het podium.

Het concert vindt plaats in cultuurcentrum ’t Vondel in Halle op 2 februari om 19.30 uur. Kaarten zijn te verkrijgen op www.khhalle.be of via mail op info@khhalle.be en kosten 8 euro in voorverkoop. Meer informatie is te vinden op de website en op de Facebookpagina