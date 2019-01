Halse Daltons serveren Italiaans om aan de start te staan van 100 km-run Kom op tegen Kanker Bart Kerckhoven

14 januari 2019

13u14 0 Halle Bram Luyckx, Niko Tiels, Lorenzo Maggio en Joris Van Cauwenberge hebben zich verenigd als de Halse Daltons om samen de 100km-run van Kom op tegen Kanker te lopen. Die vindt plaats op 24 maart.

Tijdens dat evenement lopen vier mensen samen 100 kilometer. De opbrengsten gaan naar de strijd tegen kanker en de vrienden hebben alvast een eerste activiteit op stapel staan om 2.500 euro aan startgeld in te zamelen. Lorenzo haalt zijn Italiaanse kookkunsten boven en bereidt in zaal Lindegroen in Buizingen spaghetti bolognaise en canneloni met ricotta en spinazie. Iedereen kan er op zondag 10 februari van 11.30 uur tot 20 uur doorlopend genieten van de gerechten.

Reserveren kan door een mailtje te sturen naar halsedaltons@gmail.com. Wie niet in Lindegroen geraakt, kan zelfs een beroep doen op de traiteurservice van de Halse Daltons. De bolognaisesaus wordt aan 10 euro per portie voor twee personen verkocht en de canneloni aan 10 euro per portie van een persoon. Wie wil, kan de heren ook steunen met een vrije gift. Dat kan op het rekeningnummer van Kom op tegen Kanker BE56 7360 3575 6688 met als mededeling 340048496 + gift.