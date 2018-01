Hallerbos krijgt uitbreiding NATUURMINISTER JOKE SCHAUVLIEGE KOCHT AL 700 HECTARE BOS OP 02u48 0 Foto Mozkito Wanneer de hyacinten in het Hallerbos bloeien, trekken bezoekers er massaal heen. Halle Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) koopt 100 hectare bos op in de Vlaamse rand. Onder andere het Hallerbos krijgt daardoor een uitbreiding. "Eindelijk eens goed nieuws", zeggen natuurverenigingen BOS+ en Natuurpunt. De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een beestje dat jaren geleden uit Halle verdween.

Vlaanderen koopt enkele belangrijke bossen over van het OCMW in Brussel. Het gaat om de Laarbeekvallei in Dilbeek, de Zennebeemden in Beersel en een stuk aan het Hallerbos, dat elk voorjaar duizenden wandelaars lokt met zijn paarse bloemenzee van wilde hyacinten.





Met de aankoop realiseert Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V) een belangrijke stap in het behoud van groen in de Vlaamse rand. Tegen 2019 wil de regering daar 1.000 hectare extra toegankelijk groen creëren. "Met deze aankoop van ongeveer 100 hectare zitten we over de kaap van de 700", laat Schauvliege weten.





Bedoeling is om de opgekochte bossen aan elkaar te linken via groene corridors zoals bomenrijen en houtkanten. Daardoor ontstaat een netwerk waarin dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen. Jonge dieren hoeven bijvoorbeeld geen autowegen meer over te steken op zoek naar een eigen leefgebied.





De uitbreiding van het Hallerbos moet onder andere de boommarter terughalen, een beestje dat jaren geleden uit Halle verdween.





"De boommarter is bijna uitgestorven omdat hij enkel kan overleven in grote bossen", zegt Dirk Pieters (CD&V), de burgemeester van Halle. "Ik kan deze uitbreiding dus alleen maar toejuichen."





Ook de kwaliteit van de bossen zou erop vooruitgaan. "Bosbeheer is uiteraard geen kerntaak van een OCMW", legt Schauvliege uit. "Met onze expertise kunnen we de natuurwaarde van de bossen versterken en hen een sociale functie geven." Zo wil ze wandelpaden aanleggen en eventueel ook enkele speelbossen.





Hoge biodiversiteit

BOS+, de Vlaamse organisatie die zich inzet voor bosbehoud, reageert positief. "Als je de taalgrens vanuit de lucht bekijkt, dan zie je veel stipjes van kleine bossen en natuurgebieden", zegt directeur Bert De Somviele. "Zij hebben stuk voor stuk een hoge biodiverstiteit. Maar de uitdaging bestaat erin om hen aan elkaar te linken. Of aan de drie grote bossen in de regio: het Hallerbos, het Zoniënwoud en het Meerdalwoud."





Het verbinden van stukken bos is een relatief kleine investering voor een grote opbrengst, zegt ook Hendrik Moeremans van Natuurpunt. "Dit is absoluut goed nieuws", klinkt het. "Voor ons toont het aan dat gedragen overleg tussen natuurverenigingen, overheid en landbouwers veel kan betekenen op het terrein."





Onder vuur

Niettemin blijven de natuurverenigingen kritisch voor het beleid van Schauvliege, die al jaren door hen onder vuur wordt genomen. Ze verwijten de CD&V-minister de kaart te trekken van de industrie, nadat ze onder meer een milieuvergunning gaf aan transportbedrijf Essers om een bos te kappen. Daarmee zou Essers zich kunnen ontwikkelen en honderden jobs creëren, klonk het. Maar vandaag ligt er op de plek een lege parking.





Vorig jaar moest Schauvliege ook haar omstreden boskaart met een overzicht van de beschermde bossen intrekken. Die kaart zaaide vooral verwarring en onduidelijkheid.





"Bossen opkopen en verbinden is een belangrijke stap, maar het is niet voldoende", benadrukt De Somviele van BOS+. "Vlaanderen heeft ook nood aan een totaalbeleid. Daarin is behoud en de uitbreiding van bossen cruciaal."





(ADB/JVH)