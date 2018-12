Hallenaren mogen vaker hun zegje doen Sp.a, CD&V en Groen stellen bestuursakkoord in Halle voor Bart Kerckhoven

27 december 2018

18u35 3 Halle Het nieuwe stadsbestuur wil de band met de inwoners versterken en belooft meer inspraak. De Hallenaar zal zelfs de gemeenteraad kunnen toespreken. Dierenwelzijn en ‘Smart City’ worden als nieuwe schepenbevoegdheden geïntroduceerd. De nieuwe meerderheidspartijen Sp.a, CD&V en Groen stelden vandaag hun bestuursakkoord voor.

Het bestuursakkoord werd in tien bladzijden uitgeschreven en zal de komende weken nog afgetoetst worden bij de stadsdiensten zelf. “In september volgend jaar moet deze basis in een uitgebreid strategisch meerjarenplan gegoten zijn zodat de weg voor de komende jaren is uitgestippeld”, zegt toekomstig burgemeester Marc Snoeck (Sp.a). “Halle staat voor grote uitdagingen. De bevolkingsgroei neem toe, net als de verkeersdruk en tegelijk is er de roep naar een klimaatvriendelijke samenleving. Daarom hebben we een duidelijke missie.”

Die missie luidt als volgt: ‘De stad Halle wil een duurzame, ‘slimme’ en mensvriendelijke stad zijn waar dienstverlening, bereikbaarheid, levenskwaliteit en verbondenheid centraal staan.’ Met die ene zin vat het nieuwe bestuur dus samen waar het de komende jaren werk van wil maken.

Enkele thema’s zijn compleet nieuw. Zo wordt voor het eerst het idee van een ‘Smart City’ gelanceerd. Schepen Pieter Busselot (CD&V) gaat met die bevoegdheid aan de slag. “We willen informatie verzamelen om zo het leven in Halle te verbeteren. Dat gebeurt met informatica en kan heel breed gaan. Zo kunnen we uitzoeken welke parkings in de stad onderbenut worden. Eens dat in kaart gebracht kan je een routegeleidingssysteem uitzetten om zo bezoekers naar die lege parkeerplaatsen te leiden. Het is maar één voorbeeld van wat een smart city kan zijn.”

Een nieuw gezicht krijgt ook een primeur. Bram Vandenbroecke (Groen) mag zich onder andere schepen van Dierenwelzijn noemen. “We gaan onderzoeken of een verbod van dieren op de kermis mogelijk is maar ook nieuwe losloopweides voor honden zijn zeker bespreekbaar. Zelfs de inrichting van een dierenbegraafplaats kan besproken worden”, aldus Vandenbroecke.

In het bestuursakkoord wordt verder veel aandacht besteed aan de communicatie tussen de stad en de inwoners. Zo moet de Hallenaar binnen een paar jaar vlotter geholpen worden wanneer hij het stadhuis binnenstapt. Thuis zal hij nog meer documenten kunnen opvragen dan nu al het geval is maar hij zal ook zijn dossiers kunnen volgen. “We willen de mensen ook meer inspraak geven”, zegt Marc Snoeck. “We willen het interpellatierecht introduceren. Dat betekent dat mensen voor de gemeenteraad dan zelf een voorstel kunnen voorleggen aan de raad. Maar het kan ook nog verder gaan door in bepaalde wijken groepen zelf ideeën te laten uitwerken die dan door de stad gefinancierd kunnen worden in de vorm van een burgerbegroting of een wijkbudget.”

De bevoegdheden van de schepenen in de nieuwe meerderheid:

• Burgemeester Marc Snoeck (Sp.a): algemeen beleid, stadsplanning, veiligheid, integrale veiligheid, personeel, Vlaams beleid, cultuur en intergemeentelijke samenwerking.

• Eerste schepen Dieuwertje Poté (CD&V): jeugd en onderwijs, financiën, juridische zaken, communicatie/participatie en dienstverlening.

• Tweede schepen Bram Vandenbroecke (Groen): mobiliteit, openbaar groen (inclusief kerkhoven), dierenwelzijn, milieu, archief, streekmuseum, toerisme en erfgoed.

• Derde schepen Pieter Busselot (CD&V): sport, patrimonium, onroerend erfgoed, ICT, logistiek/aankoop, innovatie/smart city en landbouw.

• Vierde schepen Johan Servé (Sp.a): openbare werken, afvalbeleid en lokale economie.

• Vijfde schepen Marijke Ceunen (Groen): duurzaamheid, ruimte en wonen, mondiaal beleid, sociale economie en sociaal woonbeleid.

• Zesde schepen Christophe Merckx (CD&V): burgerlijke stand en bevolking, bibliotheek, senioren, preventie, sociale projecten en evenementen/feestelijkheden.

• Toegevoegde schepen Peggy Massien (Sp.a): voorzitster van het bijzonder comité sociale dienst, met bevoegdheden zorg en wettelijke en niet-verplichte hulpverlening.