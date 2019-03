Hallenaar Matthias Rossie (26) mag naar prestigieuze cocktailwedstrijd om er... Finland te vertegenwoordigen Bart Kerckhoven

19 maart 2019

16u25 0 Halle Een Hallenaar vertegenwoordigt Finland in een prestigieuze cocktailwedstrijd. Matthias Rossie (26) trok enkele jaren geleden de wijde wereld in en belandde dankzij de liefde in Finland. De bar manager blijkt talent te hebben want zijn cocktail ‘Rubi’ wordt in mei geserveerd op de internationale ‘Bacardi Legacy’-wedstrijd.

Winnen op de Bacardi Legacy wordt in de horecawereld aanzien als één van de meest prestigieuze erkenningen voor een barman. Elke deelnemer creëert een cocktail waarbij rum het hoofdbestanddeel is maar waar de barman of -vrouw dus wel creatief uit de hoek moet komen met andere ingrediënten. De cocktail moet niet alleen bereid worden maar ook met kennis van zaken aangeprijsd worden. Matthias Rossie bereidt zich alvast voor op de grote finale maar we konden hem toch nog snel even vragen hoe hij in Finland belandde. “Ik woonde in Australië, waar ik mijn vriendin leerde kennen”, zegt Mathias. “Zij is afkomstig uit Helsinki en dus besloot ik om haar te volgen naar Finland. Maar in het Australische Melbourne, waar ik nu bijna drie jaar geleden ging wonen, ben ik wel verliefd geworden op de horeca en de cocktailwereld.”

Intussen doet Matthias veel meer dan enkel cocktails serveren. “Het liefste wat ik doe zijn cocktails creëren en succevolle bars ontwerpen”, legt Mathias uit. “Momenteel werken we aan een modern Mexicaans concert waarbij we de stijl van de bekende bar Death & Co in New York City integreren met een vleugje Londens ‘Artesian’. Helsinki is er klaar voor. En nu wil ik dus naam maken op het internationale niveau in wedstrijden en met de Bacardi Legacy-wedstrijd is dat alvast goed gelukt.”

Ik woonde in Australië, waar ik mijn vriendin leerde kennen. Zij is afkomstig uit Helsinki en dus besloot ik om haar te volgen naar Finland. Maar in het Australische Melbourne, waar ik nu bijna drie jaar geleden ging wonen, ben ik wel verliefd geworden op de horeca en de cocktailwereld Matthias Rossie

Helsinki mag dan wel zijn nieuwe thuisbasis zijn; Matthias keert toch nog twee keer per jaar naar Halle terug. Maar wie ooit is in de buurt van Helsinki vertoeft kan Matthias wel vinden als bar manager in het restaurant Fridas. Nadat hij eerder al zeven andere deelnemers in de schaduw zette tijdens de nationale selectie mag hij nu in mei zijn kans wagen in Amsterdam met zijn Rubi in de Bacardi Legacy-wedstrijd. Je kan Matthias ook volgen op @BACARDIRUBI.

Wie de cocktail zelf eens wil maken geven we graag het recept mee:

- 30 ml Bacardi 8

- 30 ml Bacardi 4

- 25 ml luxardo maraschinoncherry siroop

- 25 ml vers citroen sap

- 3 scheutjes zoutoplossing 10%

- shaken en afwerken met een twijgje munt