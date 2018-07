Halle zoekt duurzame helden 27 juli 2018

Het stadsbestuur van Halle is op zoek naar mensen, verenigingen, scholen en bedrijven die inspanningen leveren om armoede, milieuverontreiniging, onveiligheid of ongelijkheid uit onze stad te helpen. Tussen 18 en 25 september wil het stadsbestuur hen in de kijker plaatsen. Halle is een van de pilootgemeenten om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in het beleid op te nemen. Wie mensen bezig zijn met thema's zoals armoede, gezondheid, welzijn, milieu, energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale samenwerking of organisaties, bedrijven of scholen kent die aardig wat duurzame inspanningen leveren kunnen hen nomineren via duurzamehelden@halle.be.





(BKH)