Halle wordt groener: Stadsbestuur krikt aantal groenarbeiders Pro Natura op Bart Kerckhoven

27 februari 2019

12u15 0 Halle Binnenkort gaat een extra arbeider van Pro Natura aan de slag in Halle om het groen in de stad mee te onderhouden. “De stad krijgt meer en meer groene longen”, aldus schepen van Openbaar Groen Bram Vandenbroecke (Groen) “Extra groene zones betekent ook meer groenonderhoud.”

Zes jaar geleden moest de stad besparen en werd het aantal groenarbeiders dat in Halle voor Intergemeentelijke Natuur- en landschapsploegen aan de slag was teruggebracht naar zes mensen. Maar intussen is er zoveel werk dat het aantal opnieuw opgetrokken wordt naar zeven arbeiders. “Een andere firma wordt al mee ingeschakeld in het structureel groenonderhoud in Halle”, zegt Vandenbroecke. “Maar de mensen van Pro Natura kunnen ook heel flexibel ingezet worden. Groenonderhoud kan je niet altijd vooraf goed inplannen en dus zijn ook de arbeiders van Pro Natura zeker nodig om de vele groene plekjes in Halle mooi te houden.”

De natuur- en landschapsploegen staan onder andere in voor het groenbeheer in het park van Lembeek, het Warandepark – en bos, het Dassenveld, het bosje op de molensite Eizingen en de groeve van Rodenem. Daar komen dit jaar nog het nieuwe natuurpark Nederhem en het park van Buizingen bij. Verder werd ook al de holle weg aan Hallerbosstraat in ere hersteld. Op verschillende locaties werden nieuwe hagen, houtkanten en knotbomen aangeplant. En de mensen van Pro Natura helpen ook Natuurpunt in het beheer van de natuurreservaten Berendries, Maasdalbos en Groebegracht.