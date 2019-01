Halle wil promotaks voor winkels uitbreiden naar invalswegen Baanwinkels en grote ketens zullen voortaan mee betalen voor promotieacties Bart Kerckhoven

30 januari 2019

11u53 0 Halle Het Halse stadsbestuur wil de promotaks uitbreiden. Zo zullen ook winkels buiten het centrum de belasting betalen waarmee de Verenigde Handelaars acties organiseren om Halle als winkelstad te promoten. Dat betekent dat de grotere ketens en baanwinkels aan de rand van de stad voortaan ook mee betalen.

Vijf jaar geleden werd in Halle de promotaks ingevoerd. De toelage aan het Centrummanagement werd geschrapt en sindsdien werken de Verenigde Handelaars Halle met de opbrengst van die belasting acties uit om het winkelen in Halle te promoten. Onder andere animatie tijdens de kerstperiode of de organisatie van de bekende Braderie wordt met de opbrengst betaald. Met een budget van 100.000 euro kan de handelaarsvereniging aan de slag maar een uitbreiding van de taks kan dus nog meer geld in het laatje brengen. “De promotaks wordt betaald door handelaars in het ‘historisch’ ei van de stad”, vertelde schepen van Lokale Economie Johan Servé op de voorbije gemeenteraad. Gemeenteraadslid Dirk Van Heymbeeck vroeg om meer uitleg omdat de uitbreiding van de taks expliciet in het bestuursakkoord opgenomen werd. “De handelaars zijn zelf voorstander van de uitbreiding”, aldus Servé. “Daarom wordt een voorstel uitgewerkt. De bedoeling is dat het gebied waar de promotaks wordt ingevoerd uitgebreid wordt naar de Bergensesteenweg en de Edingensesteenweg telkens tot de brug over de A8 en verder op de August Demaeghtlaan en de Brusselsesteenweg tot aan de Robert Lariellestraat.”

Dat betekent dat de grotere ketens en baanwinkels dus mee een promotaks zullen betalen. Heel wat handelaars in het centrum vinden al langer dat ook de ketens aan de rand van het centrum een financieel steentje moeten bijdragen. Het idee is nu om een tarief af te spreken waarbij winkels die verder af van het centrum liggen wel minder zullen betalen omdat die natuurlijk minder profiteren van de acties die in het centrum georganiseerd worden. “We werken het voorstel verder uit”, zegt schepen Johan Servé woensdag. “De tarieven worden besproken en binnenkort kan de uitbreiding ook op de agenda van het schepencollege gezet worden.”

Op de gemeenteraad gaf schepen Servé al aan dat hij als schepen van Lokale Economie niet alleen aan de handelaars denkt maar ook aan de marktkramers. Het stadsbestuur denkt namelijk verder na over de toekomst van de markten. “We willen de markten opwaarderen”, gaf Servé nog mee op de gemeenteraad. “Zo wordt de mogelijkheid onderzocht om een paar keer per jaar een avondmarkt te organiseren. Ook de organisatie van de Voddekesmarkt bekijken we. De vraag is of er geen betere locatie is voor die tweewekelijkse markt dan de Volpestrat en het Oudstrijdersplein. Verder kan het aantrekken van foodtrucks misschien de markten wat aanzwengelen.”