Halle Schaatst viert jubileum met discofeestjes Winterplein en tubingbaan blikvangers op tiende editie overdekte ijspiste Bart Kerckhoven

16 november 2018

10u00 3 Halle Met discofeestjes op het ijs en extra muzikale animatie wordt tijdens de eindejaarsperiode de tiende editie van Halle Schaatst gevierd. De chalet naast de tent op het Stationsplein verdwijnt, maar in de plaats wordt een winterplein ingericht met als kers op de taart een grote tubingbaan die dertig meter lang is en zes meter hoog.

Om de tiende verjaardag in de verf te zetten, zijn er een paar leuke extraatjes voorzien. Zo demonstreert ijsschaatsclub Kryos uit Eeklo zijn talent op 12 december tijdens de openingsshow. Vanaf die donderdag kan er een maand lang geschaatst worden op de overdekte piste op het Stationsplein. “We voorzien extra animatie, met elke vrijdagavond discoschaatsen en de hele maand lang zijn er optreden van verschillende bandjes”, zegt Frank Vannerom.

Het winterplein zal wellicht het meest in het oog springen. De chalet die de voorbije jaren naast de tent stond verdwijnt, maar zo komt er ruimte vrij om een plein in te richten met een tubingbaan. “Met een glijband kan je van de dertig meter lange en zes meter hoge helling afglijden”, zegt Vannerom. “We trakteren de bezoekers zo op iets leuks.”

Grotere Kerstkroeg

De Kerstkroeg naast de piste wordt dit jaar ook iets groter. Omdat de chalet verdwijnt, zal het kerstevenement dat de Lionsclub er al enkele jaren organiseert plaatsvinden in de kroeg. De extra ruimte is dus welkom al kondigt Halle Events tijdens dat evenement nog een extra toog aan.

Halle Schaatst is intussen een vaste waarde geworden op de eindejaarskalender . In 2009 zakten 12.000 schaatsers af naar de piste. Maar vandaag rondt de organisatie vlot de kaap van 18.000 schaatsers. “We hebben een hele weg afgelegd”, weet Frank Vannerom. “In 2009 kwam wijlen schepen Michel Bellemans bij ons met de vraag om een dossier voor een piste uit te werken. We hebben mooie jaren beleefd en het was ook even spannend. In 2013 was er eerst tegenslag toen het stadsbestuur door de crisis moest besparen. Toen we dat nieuws hoorden, was er ‘s middags geen ijspiste meer maar dankzij de nauwe samenwerking met ijspistebedrijf Satellite Ice was er vijf uur later al een oplossing. We zijn wel blij dat we na al die jaren nog kunnen rekenen op de logistieke steun van de stad. Onze samenwerkingsovereenkomst loopt volgend jaar ten einde maar we hopen dat we op hetzelfde elan wel verder kunnen werken.”

Tijdens Halle Schaatst blijft de kostprijs van schaatsbeurten 7 euro. De periode voor de kerstvakantie zullen het vooral de 3.700 schoolkinderen zijn die overdag de ijzers aanbinden. De openingsuren zijn te vinden op de website van Halle Schaatst.