Halle Schaatst sluit af: Overdekte ijspiste lokte 19.208 bezoekers Bart Kerckhoven

13 januari 2019

20u00 0 Halle 19.208 mensen schaatsten dit jaar op de overdekte ijspiste van Halle Schaatst. Organisator Halle Events is tevreden over het derde beste resultaat ooit. “Een mooi bezoekersaantal en de helft minder blessures”, vat Frank Vannerom van Halle Events het samen. “We zijn blij met dit resultaat.”

Zondagavond werd letterlijk de stekker getrokken uit de ijspiste op het Stationsplein in Halle. Het dweilorkest D’Hopmaten bouwde in de Kerstkroeg een laatste feestje terwijl de mensen van Halle Events de laatste bezoekers telden. “Met 19.208 schaatsers zetten we echt wel een goed resultaat neer”, zegt Frank Vannerom. “Ik weet dat we de kaap van twintigduizend schaatsers al eens gehaald is maar voor ons hoeft dat echt niet. Het is een topjaar geworden. Niet alleen op de piste zagen we veel volk; ook in de Kerstkroeg kwamen veel mensen langs om iets te drinken en te genieten van de sfeer.”

De absolute recorddag bleek tweede kerstdag te zijn. Toen trokken liefst 959 mensen schaatsen aan om rondjes te trekken op de piste. Om de tiende verjaardag extra luister bij te zetten werd er ook nog eens twee weken lang een tubingbaan opgesteld op het Stationsplein. Met 7.182 afdalingen was ook die gelegenheidsattractie in trek bij de vele bezoekers.

Op de piste zelf gebeurden er opvallend minder ongelukken. “We zagen het aantal blessures met de helft dalen”, weet Frank Vannerom. “Slechts drie keer moesten we de 112 bellen na ongevallen op de piste. Heel wat blessures konden we dus gewoon hier verzorgen. Een echte reden kunnen we niet bedenken maar het toont wel aan dat het hier best veilig schaatsen is.”

De ijspiste was dus opnieuw een succes en dat is een extra troef voor de organisatoren om naar de onderhandelingstafel te trekken. Nu er een nieuwe legislatuur gestart is moeten er namelijk ook nieuwe afspraken gemaakt worden. “We hebben wel goesting om gewoon verder te doen”, zegt Frank. “De toekomst op het ijs is alvast verzekert want we organiseerden hier de voorbije weken ook vijf schaatsinitiaties voor kinderen en die waren telkens volzet.”

Halle Events benadrukte op de laatste avond ook nog eens het belang van alle verenigingen die de voorbije jaren meehielpen tijdens Halle Schaatst. “De mensen van EOS zijn bijvoorbeeld al jaren trouw op post”, zegt Roland Desomer van Halle Schaatst. “En carnavalsgroep De Vrie Kadeikes draaien hier zelfs al vanaf de eerste editie shiften op de piste.”