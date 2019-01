Halle Schaatst lokte al 13.000 schaatsers Bart Kerckhoven

02 januari 2019

13u04 0

De overdekte ijspiste van Halle Schaatst op het Stationsplein lokte al 13.000 schaatsers. Daarmee stevent organisator Halle Events af op een recordeditie. Niet alleen de schaatspiste is een publiekstrekker want ook de tubingbaan blijkt een voltreffer. “Op topdagen zijn er meer dan 700 afdalingen op de tubingbaan”, zegt Frank Vannerom van Halle Events. De komende twee weken kan er nog dagelijks geschaatst worden. Nu zaterdag 5 januari is er ook alweer een optreden gepland. Dan treedt de vrolijke bende van Fifties Fever op in de Kerstkroeg. Wie de voorbije zomer naar de Stroppenconcerten ging heeft al van hen gehoord want de groep trad toen ook op de Stroppenweide op. Meer info over de overdekte ijspiste op www.halleschaatst.be.