Halle Schaatst deed het even goed als vorig jaar 02u30 0 Foto Mozkito Een beeldje van de schaatsers op de overdekte piste. In totaal waren ze met 18.455. Halle De negende editie van Halle Schaatst, op het Stationsplein, heeft 18.455 schaatsers gelokt. Dat zijn er welgeteld veertien meer dan vorig jaar.

Afgelopen zondag kon je de ijzers nog een laatste keer onder de voeten binden, daarna was het tijd voor een eerste evaluatie. En die is positief. "We wilden dit jaar geen records breken", zegt organisator Frank Vannerom. "Dat hadden we ook op voorhand aangekondigd. Toch zijn we erg tevreden met dit resultaat, omdat je verschillende factoren in rekening moet brengen. Zo waren er dit jaar driehonderd leerlingen minder die in schoolverband kwamen schaatsen. Voorts volgden de feestdagen op het weekend, wat ook een invloed heeft. En er werden geen verjaardagsfeestjes georganiseerd."





Nauwelijks incidenten

Qua veiligheid was het een topeditie, aldus Vannerom. "Er zijn nauwelijks incidenten geweest. En er waren ook minder verwondingen tijdens de schaatsbeurten - ook dat vinden we heel belangrijk. Bovendien hebben we alleen maar complimenten gekregen over de verbeterde verwarming in de Kerstkroeg." Complimenten waren er ook van burgemeester Dirk Pieters (CD&V). "Zoveel kinderen komen hier schaatsen in eigen stad", sprak hij. "Zij houden daar mooie herinneringen aan over, en alleen al daarvoor is het al jullie werk waard."





Komende donderdag wordt de tent van Halle Schaatst afgebroken, al is de ontmanteling intussen ook al gestart. Daarna kan er gekeken worden naar de tiende editie, die naar verluidt een feestelijk tintje zal krijgen. (BKH)