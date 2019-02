Halle krijgt dankzij Creative Event Organization en Pand 356 tijdelijk een Escape Room Bart Kerckhoven

01 februari 2019

08u45 0 Halle Escape Rooms zijn al even een hype maar in Halle vonden liefhebbers tot nu geen Escape Room waar ze zich konden uitleven. Vanaf 6 februari wordt in Pand 356 de Escape Room-liefhebber om zijn wenken bediend.

De pop up Escape Room is een samenwerking tussen de organisatoren van Pand356 en de ondernemers van Creative Event Organization. In het oude Belgacom gebouw op de Arkenvest wordt één van de kamers, in samenwerking met kringloopwinkel Televil, omgetoverd tot een heuse misdaadscène. De moord op de directeur van het Belgacomgebouw moet opgelost worden.

“Wij zijn blij dat we van Tomhas Haesaerts van Pand356 de kans krijgen om de Halse bevolking kennis te laten maken met de rage die stilaan alle grootsteden inpalmt en dat dan nog in een uniek gebouw waar zij al een superfijne bar hebben ingericht en waar meerwaardezoekers nu al volledig hun ding kunnen doen tijdens de vele activiteiten en workshops.” zegt Kevin De Backer van Creative Event Organization.

Of de Escape Room een definitief vervolg zal krijgen hangt af van het succes en de reacties op dit initiatief.

De pop up Escape room boeken kan van donderdag tot zaterdag en dat via de Facebookpagina van @Pand356, @creative.event.organization of per mail via info@ceo-events.be. Deelnemen kost 80 euro per boeking ongeacht het aantal deelnemers, reserveren kan vanaf twee tot maximaal zes spelers. Boeken kan tot 29 maart.