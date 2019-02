Halle heeft vanaf volgend weekend een tweede Prins Carnaval… In Kortrijk! Bart Kerckhoven

18 februari 2019

12u06 4 Halle Een Hallenaar zwaait vanaf volgende week de scepter over het Carnaval in Kortrijk. Marc Reniers werd er voorgedragen door de plaatselijke orde om prins te worden. Er is meteen een nieuwe carnavalsverbroedering in de maak want in Kortrijk worden voor de aanstelling Halse carnavalisten verwacht terwijl er ook een Kortrijkse delegatie in de carnavalsstoet in Halle te zien zal zijn.

Marc Reniers wordt op zaterdag 23 februari aangesteld als nieuws Prins Carnaval in Kortrijk. De Hallenaar zal dan een heel jaar lang de Kortrijkse carnavalisten vertegenwoordigen. De link tussen Kortrijk en Halle blijkt een vriendschap te zijn met keizer Dieter I, in het dagelijkse leven de man van voormalig journalist en stadsdichter Geert Vanhassel. “Door de vriendschap zijn ook verschillende Halse vrienden regelmatig in Kortrijk carnaval gaan vieren”, vertelt Marc. “Daar ontmoette ik een tiental jaar geleden de mensen van de Orde van de Vlasch’aard. Dat is een carnavalsvereniging met voornamelijk dove leden. Voor hen is carnaval de gelegenheid bij uitstek om de kloof te dichten met de horende medemensen. Door keizer Dieter I ben ik ook lid geworden van deze Orde van de Vlasch’aard. En tot mijn grote verbazing werd ik door het bestuur voorgedragen om prins van Kortrijk te worden”

In het Kortrijkse carnaval mag dan wel net zoals in Halle een prins rondlopen, beide feesten zijn verder wel erg verschillend. Zo wordt de prins in Kortrijk aangesteld en niet verkozen. Het feest barst in Halle tijdens halfvasten los maar in Kortrijk wordt er tijdens de zomer gevierd. “De stoet in Kortrijk had trouwens een hoog Braziliaans sambagehalte maar die werd enkele jaren gelden vervangen door een exotisch carnavalfestival eind juli”, vertelt Marc. “Maar dat neemt niet weg dat de aanstelling in het stadhuis tijdens de vastenperiode gebleven is en uiteraard bouwen we ’s avonds een feestje in het cultuurcentrum De Troubadour van Bissegem. Door mijn aanstelling zullen er dit jaar trouwens aardig wat Hallenaren naar Kortrijk afzakken maar anderzijds zal ook de officiële Kortrijkse delegatie zijn opwachting maken in de carnavalsstoet in Halle op zondagmiddag.”

Prins Marc heeft intussen zelf wat doventaal geleerd zodat hij de leden van zijn Orde van de Vlasch’aard goed kan vertegenwoordigen maar ook kan begrijpen. “Mijn doventaal is al beter dan mijn West-Vlaams. (lacht). Het eerste woordje dat ik leerde was trouwens ‘een pintje’. De taal vraagt een groot inlevingsvermogen maar ook creativiteit. En eenmaal helemaal ondergedompeld, begrijp je deze taal vrij snel. Een deel van mijn toespraak zal ik trouwens in de doventaal verzorgen, voor het overige doe ik een beroep op een tolk. De doventaal is dus geen barrière. We slopen op zo’n carnavalsfeest in Kortrijk zelfs de muren tussen de dove en horende zotskappen.”

De officiële aanstelling vindt plaats op 23 februari om 15.55 uur in het stadhuis van Kortrijk. Nadien volgt een receptie op het stadhuis en ’s avonds om 18.44 uur is er een carnavalshappening met diner en show in ontmoetingscentrum De Troubadour in de Kortrijkse deelgemeente Bissegem. Meer info op de Facebookpagina van de Vlasch’aard.