Halle-Gooik naar China 27 juli 2018

02u29 0

Futsal eerste klasse

De sportieve successen van landskampioen Halle-Gooik krijgen ook internationaal veel weerklank. De club ontving een uitnodiging om deel te nemen aan een galawedstrijd in China. In Shanghai zal men het warempel opnemen tegen Antwerpen.





Manager Lieven Baert verschaft tekst en uitleg. "De uitnodiging is er gekomen door toedoen van Antwerpen. Beide havensteden hebben banden. Er werd ons gevraagd om tegen hen een galawedstrijd af te werken in de eerste week van september. Daarnaast zullen we ook nog één of twee matchen afwerken tegen Chinese ploegen."





De plotse trip naar Azië heeft gevolgen voor de kalender. De eerste training blijft voorzien op één augustus. Ook de datum van de Supercup blijft behouden. Op 31 augustus neemt men het thuis op tegen verliezend bekerfinalist Lier. Op 7 september zou men de eerste wedstrijd van de beker van België afwerken tegen Chelsea As. Die wedstrijd zal verplaatst worden naar een latere datum. De Limburgers zoeken een juist moment. Op 14 september wordt het nieuwe kampioenschap geopend met een thuiswedstrijd tegen Moeskroen. (EVL)