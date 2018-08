Halle-Gooik kent zijn Europese tegenstanders 07 augustus 2018

FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE

Vorige maand raakte bekend dat de kandidatuur van Halle-Gooik om de Main Round van de Champions League te mogen organisatoren door de UEFA werd weerhouden. Intussen kent de landskampioen alle tegenstanders en is ook het speelschema bekend. Op woensdag drie oktober wordt de eerste speeldag afgewerkt. Om 17.30 uur neemt Barcelona het op tegen Parijs. Om 20 uur treedt Halle-Gooik aan tegen Benfica. Daags nadien volgt de tweede speelronde. Benfica-Barcelona wordt de affiche om 17.30 uur. Om 20 uur neemt Halle-Gooik het op tegen Parijs. Wellicht wordt dit de sleutelmatch voor de Pajotten. Op zaterdag 6 oktober is er om 17.30 uur Parijs tegen Benfica. De klapper tussen Barcelona en Halle-Gooik is om 20 uur.





De club biedt dagtickets en toernooiabonnementen aan. Die kunnen naast de VIP-arrangementen besteld worden via de website van de club. Abonnementhouders genieten een korting. Lotto zal hoofdsponsor zijn van deze driedaagse. Speciaal voor deze Europese wedstrijd zal er in De Bres (eenmalig) een futsalvloer aangelegd worden. (EVL)