Half jaar rijverbod voor rijden onder invloed 30 januari 2018

Een vrouw die al voor de derde keer in een politierechtbank moest voorkomen, heeft daar een lang rijverbod opgelegd gekregen. Deze keer moest ze zich verantwoorden nadat ze met 1,02 promille alcohol in het bloed achter het stuur betrapt werd. Omdat het niet de eerste keer was dat ze onder invloed op de baan was, vroeg de procureur een strenge straf. De advocate van de vrouw legde wel testen voor waaruit bleek dat haar cliënte geen alcoholprobleem had. Ze kreeg uiteindelijk een rijverbod van zes maanden en een boete van 1.200 euro, waarvan 450 euro met uitstel. Ze moet ook medische en psychologische testen ondergaan, en haar rijexamens opnieuw afleggen.





(BKH)