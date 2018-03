Half jaar rijverbod na "stommiteit" 31 maart 2018

02u56 0 Halle W.D. verscheen in de politierechtbank voor "een grote stommiteit", zoals zijn advocaat het noemde.

De man had in april van vorig jaar de wagen genomen, terwijl hij eigenlijk een rijverbod moest uitzitten. Hij werd betrapt en mocht het dus komen uitleggen in de politierechtbank. Zijn vrouw mocht meekomen omdat zij haar wagen aan hem toevertrouwd had, al wist ze naar verluidt niet eens dat hij er mee gaan rijden was.





Omdat de man al vier veroordelingen op zijn strafblad heeft staan, kreeg hij een boete van 4.000 euro (de helft met uitstel), een rijverbod van zes maanden, en moet hij zijn rijexamens opnieuw afleggen. Omdat zijn vrouw van niets wist, bleef het voor haar uiteindelijk bij een boete van 600 euro met uitstel. (BKH)