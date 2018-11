Halattraction heeft opnieuw een voltallig bestuur Carnavalgemeenschap geeft organisator volledig vertrouwen Bart Kerckhoven

08 november 2018

21u01 7 Halle Carnavalsorganisator Halattraction heeft opnieuw een voltallig bestuur. In een gezamenlijk persbericht laat de vereniging samen met de Halse ordes en groepen weten dat er een bladzijde wordt omgedraaid en dat er vooruit wordt gekeken.

“We draaien samen een bladzijde om , kijken vooruit, zonder het verleden te vergeten, maar met de intentie om te leren uit fouten, om zo de toekomst te verzekeren!”, is te lezen in een persbericht dat door alle carnavalsverenigingen onderschreven wordt.

Halattraction kan opnieuw een voltallig bestuur voorstellen. Voorzitter Jos Appelmans maakte twee weken geleden al bekend dat hij terugkwam op zijn ontslag. Als eerste ondervoorzitter blijft Joeri Timperman aan. Marc Picalausa is dan tweede ondervoorzitter. Kim Timperman is verantwoordelijke voor de buitenactiviteiten en Johnny Carels is penningmeester. Secretaris wordt Kenny Borremans en Frederic Scourneau en Marc Tordeurs bleven ook in het bestuur. Emile Bonnewijn, Eddy Matton, Chris Van Houdt en Josse Vanzeebroeck treden dan weer toe. Zo wordt het ontslag van acht bestuursleden binnen organisatie opgevangen.

“Wij zijn er klaar voor”, stelt voorzitter Jos Appelmans in het persbericht. “De groepen, Prinsen en Prinsessen, Ordes en aanverwanten gaan samen met de ganse Halse carnavalgemeenschap op naar 2019!”

De organisator van Carnaval Halle krijgt het volledige vertrouwen van de carnavalsverenigingen. “De bedoeling van Halattraction om de carnavalgemeenschap nog nauwer te betrekken , de samenwerking nog hechter, de inspraak nog duidelijker te maken is terecht gesmaakt geweest,” klinkt het nog.

Zondag staan de dopen van de Prins en Prinses op het programma, de start van een nieuw carnavalseizoen. De boodschap die de wereld wordt ingestuurd is alvast duidelijk: de problemen binnen Halattraction zijn opgelost en Carnaval Halle kan gewoon plaatsvinden.