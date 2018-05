H3O schenkt Duatlon tweede leven POPULAIRE SPORTWEDSTRIJD VINDT NA TWEE JAAR OPNIEUW PLAATS BART KERCKHOVEN

18 mei 2018

02u56 0 Halle De Duatlon vindt na twee jaar opnieuw plaats. Triatlon en duatlonclub H3O neemt de organisatie over van Renkoekoek. Voor de 23ste editie zal het plein voor Hallebad op 18 augustus ingericht worden als duatlondorp. "We mikken op 250 deelnemers", zegt Wietse Deprins van H3O.

De Duatlon van Halle spreekt al jaren atleten uit heel het land aan. Het evenement groeide zo uit tot een van de grootste duatlonorganisaties. Vereniging Renkoekoek nam de organisatie in 2013 over, maar omdat Renkoekoek vooral het inclusief sporten wil promoten werd besloten om de Halse Duatlon niet meer te organiseren. In 2016 vond zo de laatste editie plaats.





Start to Duatlon

Daar brengt triatlon en duatlonclub H3O nu verandering in. Er zal deze zomer opnieuw gelopen en gefietst worden in de stad. "We zijn al jaren goed bevriend met de mensen van Renkoekoek", vertelt Wietse Deprins van H3O. "We hielpen al mee bij vorige edities en we namen ook steeds met heel wat leden deel. Zelf organiseerden we in de aanloop naar de Duatlon ook altijd een Start to Duatlon. We hebben samengezeten en beslist de organisatie over te nemen."





Het Stationsplein was bij vorige edities de uitvalsbasis voor het evenement, maar H3O verhuist op 18 augustus naar het plein voor Hallebad. "Daar kunnen we een volledig duatlondorp inrichten", zegt Deprins. "Toeschouwers en deelnemers kunnen er terecht voor een hapje tijdens en na afloop van alle wedstrijden."





Wat de wedstrijden betreft, blijft het recept van de vorige edities behouden. Er wordt gestart met een jeugdreeks voor zes- tot twaalfjarigen en een voor twaalf- tot zestienjarigen. Mensen met een beperking kunnen ook deelnemen in een aparte G-sportreeks. Om 18 uur is het dan de beurt aan grote Duatlon. De deelnemers zullen dan 5,6 kilometer lopen, 37,8 kilometer fietsen en opnieuw 2,8 kilometer lopen. Recreatieve deelnemers mogen zich ook inschrijven en kunnen kiezen voor een duo-combinatie waarbij elke atleet een onderdeel voor zich neemt.





Mikken op 250 deelnemers

H3O mikt op 250 deelnemers. "Dat zou een succes zijn", zegt Deprins. "Het is niet meteen de bedoeling om nog groter te worden. De Duatlon heeft ook een specifiek parcours waar rekening mee gehouden moet worden. De veiligheid van alle deelnemers moet gegarandeerd blijven. Er kunnen alvast 220 atleten inschrijven voor de gewone reeks en dertig duo's voor de duocombinatie. We hebben met H3O zelfs al een dertigtal mensen die zich voorbereiden op de Duatlon met onze Start To Duatlonproject."





Het parcours wordt binnenkort nog bekendgemaakt, maar sportievelingen kunnen zich via www.duatlonhalle.be alvast inschrijven.