Gulle firma wist vandalenstreek uit CHIRO KRIJGT GRATIS NIEUWE ÉN BESCHERMDE RAMEN TOM VIERENDEELS

05 mei 2018

02u48 0 Halle Een intact raam, dat viel nog moeilijk te vinden in de lokalen van Chiro Halle. Met 'dank' aan enkele vandalen. Maar wat die onverlaten vernield hebben, werd nu gratis vervangen. Met dank aan de firma Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw.

Hoofdleider Raf Matthys zat nog compleet in zak en as toen hij midden januari in onze krant vertelde hoe de lokalen van zijn jeugdbeweging haast geen enkel intact raam meer telden. De Chiro maakt gebruik van een afgelegen locatie aan jeugdcentrum Stroppen, waar vandalen wel vaker lelijk tekeergaan. En dat was ook nu weer gebeurd. Met stenen hadden ze de ramen van de houten chalets ingegooid - en niet voor het eerst. "We hebben al enkele ramen afgedekt met houten panelen, maar dat kunnen we niet blijven doen", zei Raf toen. "Op termijn hebben we zo geen enkele lichtinval meer. De ramen moeten dus vervangen worden. Maar het grote probleem is dat wij die ingreep uit eigen zak moeten betalen."





Oproep

Raf lanceerde daarom ook een oproep naar bedrijven. Of ze het misschien zagen zitten om de jeugdbeweging te steunen. En die oproep is allerminst in dovemansoren gevallen. "Het bericht verspreidde zich via sociale media, en plots nam de firma Luckx contact met ons op", vertelt Raf Matthys. "Dat is een firma die gespecialiseerd is in ramen en deuren, en toonzalen heeft in Sint-Pieters-Leeuw en Aalst. Best wel bijzonder, want onze vereniging heeft geen enkele band met Luckx. Het is bijvoorbeeld niet zo dat de vader van één van onze leden daar werkt. Zij hebben ons gratis en voor niets nieuwe ramen aangeboden."





Kleurrijke roosters

Een cadeau met een stevig prijskaartje: in totaal gaat het om negen grote ramen, en een drietal kleinere exemplaren. "En daarbovenop hebben ze zelfs metalen roosters voor de ramen geplaatst", aldus Raf. "Dat moet vandalen in de toekomst tegenhouden. Onze chalets zijn trouwens opgedeeld in lokalen voor de verschillende groepen, en elke groep heeft nu een rooster met een eigen kleur gekregen. In ruil hebben we de mensen van Luckx een gratis etentje op ons pastafestijn aangeboden, maar daar konden ze jammer genoeg niet aanwezig zijn. We gaan nu eventueel bekijken hoe we hen alsnog kunnen bedanken. Want we zijn uiteraard enorm blij met wat ze ons gegeven hebben."





Sinds januari zijn er geen feiten van vandalisme meer geweest aan de lokalen, maar de jeugdbeweging overweegt toch nog om bijkomende maatregelen te treffen. "We denken nu samen met de scouts aan camerabewaking", klinkt het. "Zij hebben hun lokalen net naast die van ons, vandaar. Al worden zij minder vaak het slachtoffer van vandalen omdat hun lokalen niet in de dode hoek van het terrein liggen. We zullen alleszins bekijken of het stadsbestuur financieel tussenbeide kan komen."





Bij de firma Luckx kon gisteren niemand ons te woord staan over de schenking.