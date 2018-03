Gruute Met TV brengt volksfeest tot in je huiskamer VRIJWILLIGERS VERSLAAN ALLE BELANGRIJKE MOMENTEN LIVE BART KERCKHOVEN

06 maart 2018

02u32 0 Halle Wie dit weekend tijdens Carnaval Halle niet kan meefeesten, hoeft niet te wanhopen: de ploeg van Gruute Met TV brengt het volksfeest naar de huiskamer, want alle belangrijke momenten van het carnaval worden live ge-streamd via internet. "In woonzorgcentrum Zonnig Huis zenden ze het zelfs op een groot scherm uit", zegt presentatrice Sonia D'Ours.

Op de Grote Markt is het feest dit weekend en dus hoeft het niet te verwonderen dat een fanwebsite van het grootste feest van het jaar jaren geleden de naam kreeg van het epicentrum van het feestgedruis. De website begon als een verzameling weetjes over het evenement en er prijkten al eens foto's op van de carnavalisten in hun hangar. Maar intussen is de site uitgegroeid tot het online televisiekanaal Gruute Met TV dat druk bekeken wordt. Geert Leunens is samen met Olivier Backvis een van de cameramannen van de bende van in totaal acht vrijwilligers die alles mogelijk maken. "Goed vijf jaar geleden werden er voor het eerst videobeelden gestreamd", zegt Geert. "Toen hadden we tweeduizend unieke kijkers op topmomenten tijdens Carnaval Halle, vandaag zijn er dat tienduizend. We zijn enorm gegroeid."





Leuke evolutie

Maar Gruute Met TV was de voorbije weken ook al op pad om de groepen in de hangars te bezoeken en die filmpjes worden in de aanloop van carnaval losgelaten op het publiek samen met hoogtepunten van vorig jaar. "Iedereen is nieuwsgierig naar wat de andere groepen in hun hangar aan het bouwen zijn", zegt Sonia. "En dan is het natuurlijk leuk om op de eerste rij te zitten. We nemen interviews af en nadien wordt alles mooi gemonteerd. Wanneer we onze ronde starten zie je vooral nog heel wat witte isomoblokken die versneden worden, maar net voor carnaval zie je dan mooie chars ontstaan. Het is leuk om alles zo te zien evolueren."





'Speciallekes'

Sonia is dus een van de weinigen die perfect op de hoogte is van wat alle groepen klaarstomen voor dit weekend. Dat is tijdens het carnavalweekend meteen ook een voordeel. "Op zaterdag volgen we al het brouwen van de prins en het verwekken van de prinses maar op zondag zenden we dus de stoet uit", legt Sonia uit. "En dan komen al die weetjes inderdaad van pas. Ik weet dan wie met iets speciaals op de proppen zal komen en ik ben zelf ook enthousiast als je dan ziet hoe het publiek van iets origineels geniet. Op zondag heb ik met Prins Franske trouwens een echte kenner naast mij zitten. Hij kent het carnaval vanbinnen en vanbuiten en kan het allemaal als de beste duiden."





Elk jaar beter

Terwijl Sonia en Franske vanuit het raam boven café De Fazant tekst en uitleg geven, brengt Geert een verdieping lager alles in beeld. "We hebben twee vaste camera's hangen, maar ik film ook zelf vanuit De Fazant", zegt Geert. "Als Sonia bijvoorbeeld iets interessants ziet dan kan ik er meteen op inzoomen. Je moet er wel het hoofd bijhouden maar ik vind wel dat het resultaat elk jaar beter wordt. Daarom denk ik ook dat er steeds meer mensen kijken. Over het hele weekend waren er vorig jaar meer dan 200.000 clicks en dat is enorm."





Sonia vindt het ook leuk dat zo iedereen van het feest kan genieten. "Mensen die houden van carnaval weten dat ze zo toch alles kunnen zien", zegt Sonia. "Ook in woonzorgcentrum Zonnig Huis kijken ze bijvoorbeeld mee. Ze gaan een groot scherm op zetten en met zijn allen kijken en luisteren. Dat vind ik echt prachtig want daarvoor doen we het ook."





De uitzendingen van Gruute Met TV worden in samenwerking met Radio Victoria gestreamd. Op www.gruutemet.be is de link naar het kanaal te vinden.