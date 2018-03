Groen kiest voor rokende en vleesetende lijsttrekker 22 maart 2018

02u32 0 Halle Groen schuift met Bram Vandenbroecke (35) een opmerkelijke lijsttrekker naar voren. "Ik rook, eet vlees en heb geen bakfiets", aldus de leerkracht. "Maar ik ben wél een linkse rakker."

Vandenbroecke, die gemeenteraadslid Richard Severijns opvolgt als lijsttrekker, geeft les in een school in Koekelberg. Hij is afkomstig uit West-Vlaanderen, maar volgde de liefde naar Halle. "Ik ben een nieuwkomer, al zetel ik wel reeds sinds 2015 in de politieke raad van Groen", vertelt hij. "Eerder nam ik ook al deel aan de Groene Academie. Noem me gerust een linkse rakker en ideologisch gezien zelfs een socialist. Maar dan wel in de 19de-eeuwse betekenis van het woord. Als het op herverdeling aankomt, is ecologisme het enige antwoord."





Praten met inwoners

De groene lijsttrekker wil nu minstens duizend Hallenaren spreken om van hen te horen wat hen gelukkig maakt, en wat zij zouden doen om van Halle nog een betere stad te maken. Betaalbaar wonen, veilige en vlotte mobiliteit, een leefbare stad met aandacht voor leegstand, burgerinspraak en aandacht voor groen zijn speerpunten in het programma.





Met Thomas De Loecker, Fred Deryckere, Leen Destoop, Lies Duflou, Kenji Herzeel, Amber Magnus, Erwin Malfroy, Richard Severijns en Kjell Bosmans heeft Groen intussen ook al een reeks andere namen op de lijst bekendgemaakt. Bosmans komt over van Open Vld. "Ik heb me op mijn 17de aangesloten bij de liberale partij, maar het groene gedachtengoed is altijd belangrijk geweest voor mij", legt Bosmans uit. "Daarom wil ik me nu inzetten voor Groen Halle." Met de 18-jarige Amber Magnus heeft de partij wellicht ook de jongste kandidate in de Mariastad op de lijst staan. (BKH)