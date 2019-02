Graffitikunstwerken station Halle worden pas eind september afgewerkt Spoorwegbeheerder Infrabel moet spoor buiten dienst stellen en dat kan niet meteen Bart Kerckhoven

27 februari 2019

09u58 2 Halle De graffitikunstwerken in het Station in Halle zullen eind september afgewerkt kunnen worden. Dat is veel later dan gepland omdat spoorwegbeheerder Infrabel voor die afwerking één spoor tijdelijk buiten dienst moet stellen.

In september vorig jaar gingen graffitikunstenaars aan de slag om de muur aan de kant van spoor 1 om te toveren tot een street art-kunstwerk. Maar door het slechte weer was het moeilijk werken voor de kunstenaars en dus werd beslist om de kunstwerken later af te werken. Vijf maanden later informeerde gemeenteraadslid Benjamin Swalens (N-VA) op de gemeenteraad naar een stand van zaken. “Spoorwegbeheerder Infrabel moet het spoor buiten dienst stellen voor de kunstenaars aan de slag kunnen”, vertelt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Maar dat is niet eenvoudig. We kregen te horen dat er de komende maanden al te veel aanvragen waren om sporen buiten dienst te stellen. We deden wel meteen een aanvraag voor de volgende periode en nu zou eind september spoor 1 opnieuw tijdelijk buiten dienst gesteld kunnen worden zodat de kunstenaars de werken kunnen afwerken. We hopen dan natuurlijk op goed weer want dat is het enige dat we niet in de hand hebben.” De mensen van vzw Killerbee, die het project mee uitwerkten, zijn al gecontacteerd en zijn ook bereid om de kunstwerken een jaar na de eerste werken af te werken. De artiesten zelf zijn al gewaarschuwd en zullen het weekend van 21 en 22 september in hun agenda vrijhouden. Het graffitiproject, waarbij sterrenbeelden op de muur gespoten werden kostte het stadsbestuur 17.000 euro.