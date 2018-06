Gouverneur beslecht discussie cafetaria 21 juni 2018

Provinciegouverneur Lodewijk De Witte oordeelt dat de overdracht van de concessie van sportcafetaria De Bres in Halle correct verlopen is. Vzw De Bres gaf de cafetaria begin dit jaar in concessie aan een nieuwe uitbater, terwijl het schepencollege die overdracht pas nadien goedkeurde. Oppositieraadslid Wim Demuylder (N-VA) stelde zich vragen bij die werkwijze. Na discussies tijdens de gemeenteraad diende Demuylder klacht in bij de gouverneur, maar die stelt nu dat de continuïteit van de uitbating terecht voorrang kreeg. (BKH)