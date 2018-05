Gospelconcert in basiliek 24 mei 2018

KWB Sint-Martinus en de collega's van KWB Buizingen organiseren op vrijdag 25 mei in de Sint-Martinusbasiliek in Halle een Gospelconcert. The White Spirits treden die avond op vanaf 20 uur. De groep zal bekende en minder bekende gospelsongs zoals 'Oh, Maria don't you weep', 'Mary had a baby', 'Amazing Grace' en andere nummers brengen. Iedereen zal kunnen meezingen omdat de liedjesteksten afgedrukt worden in het programmaboekje. The White Spirits bestaat uit 20 tot 25 zangers en een klein begeleidingscombo van vier muzikanten. Dirigent Jan Couck zal alles muzikaal in goede banen leiden. Kaarten kunnen nog gekocht worden via 02/360.21.81 en hans.carlier@telenet.be. (BKH)