Goedkoop onderdak voor vluchtelingen 27 april 2018

02u33 0

Het stadsbestuur, het OCMW en Woonpunt Zennevallei gaan samen onbewoonbare huizen van de huisvestingsmaatschappij opknappen zodat er dan erkende vluchtelingen goedkoop kunnen worden.





"Het gaat om mensen die na hun erkenning een woning moeten zoeken op de woningmarkt", zegt schepen van Gelijke Kansen Peggy Massien (SP.A). "Maar vaak vinden ze geen betaalbare woning. Woonpunt Zennevallei wil nu vier woningen in de wijk Windmoleken doorverhuren aan het OCMW. Met subsidies die we kregen van de Vlaamse overheid willen we die huizen dan opknappen zodat de erkende vluchtelingen er zes maanden lang aan 250 euro per maand kunnen wonen. Nadien kan er nog maandelijks verlengd worden tot zes maanden maar dan stijgt de huurprijs wel. Zo kunnen die mensen dan doorstromen naar de woningmarkt. Het gaat om huizen die vandaag al leegstaan omdat ze eigenlijk onbewoonbaar zijn."





Voor het project wordt 97.000 euro aan Vlaamse subsidies gebruikt.