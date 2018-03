Goedkoop en gezond eten in buurtrestaurant CULTUURCAFÉ NAAST 'T VONDEL KRIJGT NIEUWE INVULLING BART KERCKHOVEN

28 maart 2018

02u28 0 Halle Het leegstaande cultuurcafé wordt deze zomer een buurtrestaurant. Vzw CAS zal er gezonde en goedkope maaltijden aanbieden. "Mensen die nooit in 't Vondel komen, kunnen zo ook kennismaken met ons cultureel centrum."

De Halse gemeenteraad keurde gisteravond de juridische structuur van het buurtrestaurant goed. Sinds de opening van het nieuwe jeugd- en cultuurcentrum, eind 2014, stond het cultuurcafé naast 't Vondel leeg. Een uitbater werd nooit gevonden, en dus kwam vorig jaar het idee om er een buurtrestaurant van te maken. Dat restaurant opent in juli de deuren. "We zijn samen met het OCMW op zoek gegaan naar een partner die de expertise in huis had, en de groep Sense bleek de beste kandidaat", zegt cultuurschepen Marc Snoeck (sp.a). "Die heeft al vijftien gelijkaardige restaurants in Vlaanderen, en dus ook de ervaring en kennis om er ook in Halle een succes van te maken. De groep zal het restaurant beheren via de vzw CAS."





Sociale tewerkstelling

Vlaanderen maakt subsidies vrij om medewerkers aan te werven in het kader van sociale tewerkstelling, maar ook aan de tafels zelf zal het sociaal doel centraal staan. "Mensen kunnen hier goedkoop een gezonde maaltijd krijgen", legt Snoeck uit. "Het restaurant heeft dus een duidelijk doel voor ogen. Inwoners die het financieel moeilijk hebben, kunnen hier aan democratische prijzen komen eten. Maar tegelijk brengen we hen ook in contact met CC 't Vondel. Ook dat kan een verrijking zijn."





's Avonds weer cultuurcafé

Zonder speciale tarieven zal een lunch in het restaurant 8 euro kosten. OCMW-cliënten betalen 6,5 euro, en er is nog een goedkoper tarief van 3,5 euro. De zaak zal enkel 's middags open zijn, maar wanneer er voorstellingen zijn in 't Vondel, kan het publiek er ook terecht voor een drankje. Zo wordt het sociaal restaurant 's avonds even een cultuurcafé. Helemaal nieuw is dat niet, want 't Vondel schakelde in de voorbije jaren zelf sporadisch vrijwilligers in om het café open te houden.





Uitgebreide keuken

Intussen verwacht Sense dagelijks tot tweehonderd eters te bedienen, en dat is meteen ambitieus. De keuken van het cultuurcafé was immers enkel gericht op het bereiden van kleine maaltijden. Maar daarom wordt er nu ook extra geïnvesteerd in een uitbreiding. "Er wordt onder andere een grote koelcel gebouwd", aldus Snoeck. "In totaal gaat het om een investering van 175.000 euro. Het OCMW neemt 90.000 euro voor zijn rekening, de stad 85.000 euro. Maar omdat die werken nog uitgevoerd moeten worden wanneer het restaurant al open is, zal de kaart wel nog enige tijd aangepast zijn aan de mogelijkheden van de huidige keuken."