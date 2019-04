Goed nieuws voor evenementen op Stationsplein: NMBS vraagt geen torenhoge vergoedingen meer aan organisaties Bart Kerckhoven

09 april 2019

13u36 2 Halle De NMBS vraagt geen vergoeding meer voor organisaties op het Stationsplein. Dat is goed nieuws voor onder andere de overdekte ijspiste Halle Schaatst en Halattraction die er een deel van de Carnavalsfoor opstelt. Die vergoeding liep in sommige gevallen namelijk op tot duizenden euro’s per organisatie.

Het stadsbestuur van Halle sloot met spoorwegmaatschappij NMBS een overeenkomst waardoor organisatoren geen vergoeding meer hoeven te betalen om iets te organiseren op het Stationsplein. Dat plein werd aangelegd boven de sporen toen het nieuwe station in de jaren negentig gebouwd werd. De grote ruimte is aantrekkelijk voor organisatoren van evenementen maar die moesten de voorbije jaren wel steeds een vergoeding betalen aan de NMBS. “Die vergoedingen varieerden enorm”, zegt bevoegd schepen Johan Servé (sp.a). “Er was heel wat onduidelijkheid en onze diensten waren van mening dat de NMBS op dat openbaar domein geen vergoeding mocht vragen. De voorbije jaren werden gesprekken opgestart en de NMBS liet nu weten dat de vergoeding wegvalt.”

Een paar jaar geleden kaartten we het zelf al aan bij het stadsbestuur. Eén van de medewerkers van de stad pluisde alles uit en kwam tot de conclusie dat de NMBS eigenlijk geen geld mocht vragen. Ik vraag me intussen wel af wat er gebeurd is met de tienduizenden euro’s die we met Halle Schaatst de voorbije jaren betaalden Frank Vannerom

De organisatoren betaalden de voorbije jaren van honderden tot duizenden euro’s aan de spoorwegmaatschappij. Zo moest organisator Halle Events voor Halle Schaatst jarenlang ongeveer vierduizend euro betalen om er vier weken lang de grote ijspiste uit te baten. “Financieel is het al moeilijk om de organisatie van de ijspiste rond te krijgen”, zegt Frank Vannerom van Halle Events. “Daarom zijn we blij dat we van die extra vergoeding verlost zijn. Een paar jaar geleden kaartten we het zelf al aan bij het stadsbestuur. Eén van de medewerkers van de stad pluisde alles uit en kwam tot de conclusie dat de NMBS eigenlijk geen geld mocht vragen. Ik vraag me intussen wel af wat er gebeurd is met de tienduizenden euro’s die we met Halle Schaatst de voorbije jaren betaalden. Intussen organiseerden we de tiende editie. Dat is een groot bedrag als je er over nadenkt.”

Iets organiseren op het Stationsplein wordt trouwens niet volledig gratis. De NMBS vraagt 160 euro per organisatie om de kosten te dekken voor de plaatsbeschrijvingen en de controles voor en na de evenementen. “Het stadsbestuur mag nu zelf een vergoeding vragen”, zegt schepen Servé. “Elke aanvraag zal apart besproken worden op het schepencollege. Daar zal dan beslist worden of sommige organisaties een vrijstelling krijgen waardoor ze niets hoeven te betalen.”

Hopelijk nu meer evenementen

Op het plein zal dit jaar onder andere tijdens het Hyacintenfestival een pop-upfietspunt ingericht worden. Maar ook de Halse Duathlon wil terugkeren naar het Stationsplein en er is een nieuwe editie aangekondigd van Apérotime, het foodtruckfestival dat in augustus vorig jaar voor het eerst halt hield in de stad. “Door het wegvallen van die vergoedingen zal er hopelijk meer georganiseerd worden op het Stationsplein”, zegt Frank Vannerom van Halle Events. “Dat zou dan weer een goede zaak zijn voor het sociale leven in Halle.”