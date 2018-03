Gilles offeren kaars in Sint-Martinusbasiliek 12 maart 2018

De twee gillesgroepen van Halle moesten zondagochtend door de striemende regen op pad maar de Gilles en Pierrots van Groot-Halle en de Gilles en Paysannes van Sint-Rochus laten zich niet snel afschrikken. De Gilles van Groot-Halle werden ontvangen door deken Raymond Decoster in de Sint-Martinusbasiliek waar ze traditioneel een kaars offerden. De pluimenhoeden werden opgezet en het geluid van de klompen en het muziekkorps dompelden de basiliek in een unieke sfeer. Deken Decoster gaf de carnavalisten de raad om goed voor mekaar te zorgen. Op het middaguur offerden ook de Gilles van Sint-Rochus hun kaars in de Sint-Rochuskerk. (BKH)