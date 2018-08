Ghostrockers komen naar 't Vondel 22 augustus 2018

De Halse carnavalsgroep De Fleerefluiters organiseert op zondag 2 september een optreden van de populaire jongerengroep Ghostrockers in cultureel centrum 't Vondel. In het voorprogramma staat De ChocoGang met Eric Baranyanka. Kaarten kosten 20 euro en aan de kassa betalen bezoekers 23 euro. De deuren gaan open om 13 uur en kaarten kunnen in voorverkoop gekocht worden in café Mong Blok langs de Ninoofsesteenweg in Pepingen en de winkel Cardano in de Basiliekstraat in Halle. Het optreden start om 14 uur. Meer info op hkvdefleerefluiters@hotmail.com. (BKH)