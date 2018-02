Ghost Rockers in 't Vondel 07 februari 2018

Carnavalsgroep De Fleerefluiters haalt de Ghost Rockers naar Halle. Die jonge band staat pas op zondag 2 september op het podium van 't Vondel, maar de ticketverkoop loopt intussen als een trein. Kaarten kosten 20 euro in voorverkoop en 23 euro aan de kassa. De deuren gaan die namiddag open om 13 uur. Ook De Chocogang met Eric Baranyanka treedt die zondag op in 't Vondel. Meer informatie en tickets op 0498/03.78.63, of hkvdefleerefluiters@hotmail.com. Kaarten zijn ook verkrijgbaar in café Mong Blok in Pepingen en de Halse carnavalswinkel Cardano.





(BKH)