Ghislain en Elise vijftig jaar getrouwd 05 juli 2018

02u26 0

Ghislain Debast (71) en Elise Degelaen (71) hebben onlangs hun gouden huwelijksjubileum gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens een carnavalsfeest. Carnaval bleef ook in hun leven via de Zavelkoppen, en sinds 2005 als seniorenprinsenpaar. Hij werkte als verwarmingsinstallateur en loodgieter, zij werkte in een fabriek. Hun gezin groeide met een zoon, drie kleinkinderen en een achterkleinkind.





(SMH)