Gewonde bij keukenbrand 28 juli 2018

02u32 0

In de Melkerijstraat in Halle is een man donderdagavond gewond geraakt toen een pan in de keuken van zijn appartement vuur vatte. Hij probeerde de vlammen nog zelf te blussen, maar liep op die manier brandwonden op. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West was snel ter plaatse en kon de schade beperken tot de keuken. Het slachtoffer werd overgebracht naar het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria in Halle. Voor alle zekerheid werden alle bewoners van het flatgebouw tijdens de interventie geëvacueerd, maar achteraf kon iedereen gewoon opnieuw naar huis. (BKH)