Georges Brabant is voortaan Mister Brocante 14 mei 2018

Georges Brabant (69) mag zich voortaan in Halle Mister Brocante noemen.





De man won de jaarlijkse verkiezing die het rommelmarktcomité zondag organiseerde. Hij nam het op tegen zes andere kandidaten en bood zich net als zijn concurrenten aan met tien zelfgemaakte bloemen. Moederdag was dan ook het thema van de verkiezing. Er volgden nog een strijkproef, een quiz en een fotoronde voor Georges uitgeroepen werd tot winnaar. Hij ging naar huis met onder andere een koffiemachine, een mand streekproducten en een uitnodiging om nog een tijdje gratis op de rommelmarkt te kunnen staan. In totaal daagden ondanks het wisselvallige weer toch nog 66 standhouders op. (BKH)