Gemeenten zetten minicamera's in tegen sluikstorters 28 april 2018

02u30 0 Halle Sint-Pieters-Leeuw, Beersel en Halle kopen kleine cameraatjes aan die verplaatst kunnen worden om zo sluikstorters te betrappen.

"De camera's zijn amper een speldenkop groot", legt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) uit.





"Ze kunnen verstopt worden in verkeersborden maar ook in straatmeubilair. Zo kunnen we locaties waar vaak afval gedumpt wordt beter in de gaten houden. Alleen al in Sint-Pieters-Leeuw zijn er zestien plaatsen die zo in aanmerking komen. De camera's vormen nu het sluitstuk om mensen die toch nog sluikstorten op heterdaad te betrappen. Dat is namelijk heel moeilijk omdat ze plaatsen zoeken waar natuurlijk niemand in de buurt is."





Kwaliteit

De camera's kosten 18.000 euro per stuk. Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw koopt er drie aan, Halle en Beersel schaffen er elk twee aan. "Het is een investering maar we kiezen voor kwaliteit. De camera's moeten efficiënt werken maar ook de politiemensen, de gemeenschapswachten en andere gemachtigde ambtenaren die de beelden bekijken moeten er vlot mee kunnen werken. Dat spaart dan weer extra werkuren uit."





De gemeenten organiseren al een hele tijd sensibiliseringscampagnes.





(BKH)





