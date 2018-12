Geldboete en rijverbod na 39ste veroordeling: “Het is geen strafblad meer, maar een strafboek” Tom Vierendeels

19 december 2018

14u49 1 Halle Een man die in november vorig jaar aan de kant werd gezet bij een controle in Halle bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Dat leverde hem woensdag een dagvaarding voor de politierechtbank in Halle op.

Daar bleek dat hij intussen al 38 veroordelingen achter zijn naam heeft staan. Volgens de advocate van de man was er het een en ander misgelopen in die periode vorig jaar omdat hij een zeer slechte thuissituatie zou hebben en bovendien net ervoor in de gevangenis van Sint-Gillis zat. “Het gaat bij hem niet om een strafblad, maar een strafboek”, liet politierechter Dina Van Laethem zich ontvallen. “Misschien zou een nieuwe stabiele gezinssituatie voor meneer niet slecht zijn.” Ze veroordeelde hem tot een geldboete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maand.