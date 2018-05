Geflitst aan 195 per uur op Ring 02 mei 2018

Een 31-jarige man is zijn rijbewijs 45 dagen kwijt nadat hij op de Brusselse Ring geflitst werd aan liefst 195 km per uur. De man reed op de snelweg in een BMW 320Ci en dat met een uitlaat die verboden is in Europa. De wagen was ook niet geldig gekeurd. Het was al de zesde keer dat J.Y. voor een rechter moest verschijnen. "Die man rijdt niet met die wagen; hij vliegt daarmee", merkte de rechter op. "Een doodrijsnelheid waarvoor geen excuses bestaan." J.Y. kreeg een boete van 1.200 euro waarvan 400 euro met uitstel. (BKH)