Geertje Van Cuyck is de nieuwe voorzitster van CD&V Halle Bart Kerckhoven

20 januari 2019

Geertje Van Cuyck (58) is de nieuwe voorzitster van CD&V Halle. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de partij werd ze in haar nieuwe functie verkozen. Ze neemt het roer over van Johan De Smet. Van Cuyck vertelde op de receptie in zaal Lindegroen dat ze van plan is om een frisse wind door de partij te laten waaien. Ze is nu verkozen als voorzitster voor een termijn van drie jaar. Tijdens de receptie mochten de nieuwe mandatarissen van CD&V zich voorstellen en de afscheidnemende politici werden in de bloemetjes gezet. Daarbij was er speciale aandacht voor Dirk Pieters die na 24 jaar als burgemeester van Halle een punt zette achter zijn politieke carrière. Ook in de andere afdelingen van CD&V Halle werden nieuwe voorzitters gekozen. De nieuwe voorzitster van de vrouwenafdeling is Nicole Schulze. De gloednieuwe jongerenvoorzitster is Eunice Yahuma. Bij de senioren vervult Paul Baert de rol van voorzitter voor de komende drie jaar.