Geen weer om buiten te ravotten? Museum Den Ast een week lang omgetoverd tot gratis kinderparadijs Bart Kerckhoven

04 maart 2019

Museum Den Ast in Halle is een week lang omgetoverd tot een kinderparadijs. De toegang is uitzonderlijk ook gratis. Zo maakten kleuters maandag al muziek met verrassende instrumenten en mysterieuze dozen tijdens verschillende workshops. De komende dagen worden nog gekke-dingen-machines gebouwd en wordt er op een speelse manier geëxperimenteerd met beweging, muziek, beeld en fantasie. De workshops zijn nagenoeg allemaal volzet maar in het museum is veel meer te ontdekken. Er is het blote voetenpad en de kinderen kunnen in het museum zelf op zoek naar dieren die verstopt zitten. Mama en papa kunnen zo ook bijleren over Halse carnaval, de Paassoldaten van Lembeek en Onze-Lieve-Vrouw van Halle. Den Ast is deze week open van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur en op zaterdag van 13 uur tot 17 uur.