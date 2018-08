Geen verder onderzoek naar lichaam in kanaal 09 augustus 2018

De overleden persoon die dinsdagnamiddag werd aangetroffen in het kanaal Brussel-Charleroi is volgens het parket Halle-Vilvoorde een 82-jarige man.





De hulpdiensten rukten dinsdag nog massaal uit naar de Scheepswerfkaai, maar alle hulp kwam helaas te laat. Het parket stuurde het labo van de federale politie en een wetsdokter ter plaatse voor verder onderzoek. "Het gaat vermoedelijk om een wanhoopsdaad. In ieder geval is het geen verdacht overlijden", geeft het parket mee.





Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be. (TVP)