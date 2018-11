Geen straf na ‘vluchtmisdrijf’ Bart Kerckhoven

07 november 2018

16u21 0

Een automobiliste die in november vorig jaar ter hoogte van het Don Bosco Instituut in Halle een andere wagen aangereden had en er vervolgens vandoor ging, heeft opschorting van straf gekregen. Dat betekent dat de feiten wel bewezen zijn, maar dat er geen straf volgt. “Mijn cliënte heeft die ochtend wel degelijk iets gehoord”, aldus de advocaat van de vrouw. “Maar ze voelde niets. Enkele maanden eerder was er nog een steentje tegen haar koetswerk gevlogen, en ze dacht dat dit opnieuw het geval was. Dit was geen vluchtmisdrijf, wel onwetendheid. Anders was ze zeker gestopt om alles te regelen.” De rechter volgde die redenering.