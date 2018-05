Geen renovatie van fontein bibliotheek 30 mei 2018

02u35 0 Halle De fontein voor de Halse bibliotheek zal pas samen met het gebouw gerenoveerd worden. Dat heeft schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) geantwoord in de gemeenteraad op een vraag van N-VA-gemeenteraadslid Rogier Lindemans.

De fontein werkt al enkele jaren niet meer en Lindemans wilde weten of er plannen waren voor een renovatie. "Binnen een paar jaar plannen we een complete renovatie van het gebouw", aldus schepen Busselot. "Maar tot 2020 voorzien we geen budget om werken uit te voeren. Het is wel zo dat de toegang tot de bibliotheek mee opgenomen wordt in de renovatieplannen. De architect werkt een volledig plan nog uit." (BKH)