Geen publiciteit meer aan monument 13 april 2018

02u46 0

Er zal volgend jaar tijdens Carnaval Halle op toegekeken worden dat er geen publiciteit meer gemaakt zal worden in het perk aan de rotonde van de Slingerweg. Gemeenteraadslid Anne-Marie Mestdag (UF) maakte zich op de gemeenteraad boos omdat er een wagen van een sponsor van het carnaval in gestald stond terwijl in dat perk ook het monument voor de weggevoerden en werkweigeraars van de Tweede Wereldoorlog staat.





"Een gebrek aan respect voor de slachtoffers en de nabestaanden", oordeelde Mestdag. Het stadsbestuur beloofde alvast de kwestie met organisator Halattraction te bespreken. Eind dit jaar wordt het groen in het perkje ook nog heraangeplant. Een volledige herinrichting behoort later ook nog tot de mogelijkheden. (BKH)