Geen opschorting voor chauffeur onder invloed die brandweerman wil worden Bart Kerckhoven

21 januari 2019

G.V. vreesde dat zijn carrière als brandweerman al voorbij was nog voor ze begonnen was want op 17 februari liep hij tegen de lamp tijdens een alcoholcontrole in Halle.

Hij bleek 1,63 promille alcohol in het bloed te hebben. “We vragen de opschorting van de straf”, vroeg zijn advocate in de politierechtbank. “We vrezen dat hij geen brandweerman zal kunnen worden met een veroordeling op zijn strafblad.”

Rechter Johan Van Laethem wuifde dat argument weg. “Ik zie niet in waarom we uw cliënt naar huis zouden sturen zonder straf en al zeker niet iemand die te veel gedronken heeft en dan zich nog in het verkeer waagt. Zijn carrière zal echt wel niet afhangen van deze straf.” De man kreeg een boete van 1.600 euro, waarvan 1.060 euro met uitstel en een rijverbod van een maand.